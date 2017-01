Continuar a ler

A tenista alemã Angelique Kerber, líder do 'ranking' mundial, voltou esta terça-feira a ser eliminada na segunda ronda de um torneio do circuito, agora em Sydney, Austrália.Kerber, que 'destronou' a norte-americana Serena Williams do comando do circuito profissional, perdeu com a russa Darya Kasatkina, 26.ª da hierarquia, em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-2.