Continuar a ler

Já para João Zilhão, diretor do Estoril Open, a presença de Kevin Anderson representa um valor seguro. "É sempre garantia de competitividade em qualquer superfície e cada vez mais em terra batida, como aliás o provou na edição do ano passado ao atingir as meias-finais, na sequência dos dois melhores encontros do torneio – as vitórias no terceiro set diante de João Domingues e Richard Gasquet. Com uma diferença acentuada: há um ano, Anderson procurava regressar ao seu melhor nível após várias lesões. Este ano, regressa como um dos favoritos graças ao estatuto de Top10, vice-campeão de um torneio do Grand Slam e com mais um título no seu currículo após ganhar o Open de Nova Iorque, na passada semana. E pode regressar também com uma classificação ainda melhor do que a atual, já que não tem pontos a defender até ao Estoril Open", afirmou.



Já para João Zilhão, diretor do Estoril Open, a presença de Kevin Anderson representa um valor seguro. "É sempre garantia de competitividade em qualquer superfície e cada vez mais em terra batida, como aliás o provou na edição do ano passado ao atingir as meias-finais, na sequência dos dois melhores encontros do torneio – as vitórias no terceiro set diante de João Domingues e Richard Gasquet. Com uma diferença acentuada: há um ano, Anderson procurava regressar ao seu melhor nível após várias lesões. Este ano, regressa como um dos favoritos graças ao estatuto de Top10, vice-campeão de um torneio do Grand Slam e com mais um título no seu currículo após ganhar o Open de Nova Iorque, na passada semana. E pode regressar também com uma classificação ainda melhor do que a atual, já que não tem pontos a defender até ao Estoril Open", afirmou.

O sul-africano Kevin Anderson, atual 9.º classificado do ranking mundial, é o primeiro nome a ser anunciado para marcar presença no Estoril Open, prova que vai decorrer entre 28 de abril e 6 de maio."Estou muito motivado para voltar a jogar no Clube de Ténis do Estoril. O torneio é um dos melhores do circuito e fico contente por competir na edição deste ano. A beleza de Cascais, o excelente hotel oficial com vista sobre a baía e a maravilhosa gastronomia constituem uma combinação perfeita. Para mais, o meu fisioterapeuta, Carlos Costa, é português, pelo que também estarei a jogar um pouco em casa", referiu o atual 9 nove mundial citado pela organização do torneio.