Na troca de campo, durante o tie-break, Kyrgios estava a ganhar por 4-2, mas irritou-se por estarem a deixar entrar adeptos no recinto.



Depois de perder mais um ponto, o australiano começou a queixar-se e a usar linguagem imprópria, o que levou o árbitro a penalizá-lo em um ponto.



No fim do set, que terminou 7-6 (7-5) para Johnson, o jogador australiano abandonou o court sem dar qualquer explicação.



No ano passado, Kyrgios foi suspenso por dois meses e multado em 13.500 euros, por se ter desinteressado do jogo e insultado adeptos na derrota frente ao alemão Mischa Zverev, pelos parciais 6-3 e 6-1, também no Masters de Xangai.



O australiano Nick Kyrgios abandonou esta terça-feira o encontro frente ao americano Steve Johnson na primeira ronda do Masters de Xangai, na China, depois de perder o primeiro set no tie-break.Kyrgios, de 22 anos, atirou duas bolas para fora do estádio, na sequência de uma decisão do árbitro que o tenista tinha contestado, atitude que lhe valeu uma advertência.

Autor: Lusa