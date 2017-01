O Open da Austrália já está em andamento e Gastão Elias, 77º colocado do ranking ATP, é o primeiro português a entrar em ação no quadro principal em Melbourne Park, depois de Pedro Sousa ter caído na primeira ronda da qualificação.Vindo de uma excelente semana em Sydney, em que só foi travado numa longa batalha por Dominic Thiem, Elias terá hoje pela frente Nick Kyrgios, atual número 13 do ranking ATP e uma das maiores figuras do torneio, não só pelo estatuto de melhor tenista australiano, mas também pelo facto de este torneio marcar o seu regresso oficial à competição após ter estado suspenso pelo ATP. "Sou uma pessoa diferente, mais madura. Nesta pré-época trabalhei com um preparador físico e penso que isso pode fazer a diferença. Sei que posso chegar longe neste torneio e derrotar qualquer adversário", confessou Kyrgios em conferência de imprensa.O rebelde australiano de 21 anos gostou do seu sorteio mas está alerta para a qualidade de Gastão Elias. "É um bom sorteio mas também fiz por isso, porque tenho um bom ranking depois do bom ano que fiz em 2016. Mas o Gastão Elias pode jogar ténis de alto nível. Qualquer jogador neste quadro pode derrotar qualquer outro num bom dia", relembrou.

Autor: José Morgado