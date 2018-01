Continuar a ler

Na final, o australiano, que em 2017 não venceu qualquer torneio, vai defrontar o norte-americano Ryan Harrison, 47.º do mundo, que este sábado derrotou com dificuldades o jovem australiano Alex de Minaur, de 18 anos.



Minaur, 208.º da hierarquia e que beneficiou de um convite para jogar em Brisbane, venceu o primeiro parcial por 6-4, perdendo os dois restantes por 7-6 (7-5) e 6-4.



A ucraniana Elina Svitolina, sexta jogadora do mundo, venceu a final do torneio feminino, ao derrotar a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, 88.ª do ranking, em dois sets, por 6-2 e 6-1.



O australiano Nick Kyrgios, apurou-se este sábado para a final do torneio australiano de Brisbane, ao vencer nas meias-finais o búlgaro Grigor Dimitrov, defrontando no domingo o norte-americano Ryan Harrison.Kyrgios, 21.º do ranking mundial e terceiro cabeça de série em Brisbane, teve de virar o resultado, depois de ter perdido por 6-3 o primeiro set para o atual terceiro jogador da hierarquia mundial e primeiro cabeça de série, respondendo com parciais de 6-1 e 6-4.

Autor: Lusa