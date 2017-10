Continuar a ler

Kyrgios, número 20 do ranking mundial, prefere não arriscar agravar a lesão na anca, o que poderia conduzir a uma cirurgia. "Este ano não foi tão muito bem-sucedido como gostaria, especialmente nos 'Grand Slams', mas foi positivo em outras áreas. Não é segredo que tive de lidar com alguns assuntos fora do 'court', que se juntaram às desilusões que tive ao longo", assumiu o tenista de 22 anos, que foi confrontado com a morte do avô em pleno Estoril Open.Num final de época implacável em termos de lesões entre os melhores tenistas mundiais, também Tomas Berdych, antigo número quatro mundial, anunciou que não volta mais aos 'courts' em 2017, por culpa de dores recorrentes nas costas. "É com pena que me vejo obrigado a anunciar o final da temporada", escreveu no Twitter o 18.º classificado do ranking ATP.O jogador de 32 anos revelou estava a jogar com dores desde Wimbledon, em julho, e que, por esse motivo, os médicos o aconselharam a descansar, de modo a estar preparado para voltar ao 'court' no início de 2018. Desde 2010 que Berdych não acabava o ano fora do top 10 mundial.Kyrgios e Berdych juntam-se assim a Andy Murray (3.º), Novak Djokovic (7.º), Stanislas Wawrinka (9.º), Milos Raonic (12.º), Kei Nishikori (15.º) na lista de jogadores do top 20 que colocaram um ponto final precoce na sua temporada.