Era para ser apenas um evento de exibição... mas foi muito mais do que isso. A Europa conquistou a Laver Cup, ao derrotar a equipa do Mundo por 15-9, num confronto apenas decidido no 12º e último encontro, em que Roger Federer salvou um match point antes de derrotar um superinspirado Nick Kyrgios, por 4-6, 7-6(6) e [11-9].

O duelo épico, que deixou Kyrgios a chorar no final, ficou marcado por pontos espetaculares e por várias descidas ao court de Rafael Nadal, que se tornou num verdadeiro... treinador de Federer, seu grande amigo e rival.

Horas antes, Nadal havia falhado o objetivo de fechar o triunfo europeu, ao perder com John Isner por 7-5 e 7-6(1). Para além de Roger e Rafa, a equipa da Europa contou com Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem e Tomas Berdych. A edição de 2018 é em Chicago.

Autor: José Morgado