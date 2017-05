Continuar a ler

Após conquistar dois torneios do 'Grand Slam' em 2016, Kerber começa esta época com menor fulgor, uma vez que só disputou uma final, perdendo-a em Monterrey, no México."Ela jogou muito bem e eu estou desapontada com o meu desempenho. De momento, não jogo o meu melhor ténis. Não estou em boa fase, mas tenho de procurar soluções. Vou para casa pensar no que posso fazer para estar melhor em Paris", disse a número um mundial.Kontaveit, de apenas 21 anos, estava "muito feliz" por bater pela primeira vez uma líder do 'ranking', realçando a "confiança" que tem no seu jogo.