Durante os quatro anos que orientou o atual número nove do ranking ATP, Magnus Norman ajudou Wawrinka a ganhar três títulos do Grand Slam - o Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e o US Open de 2016 -- e a atingir o terceiro posto da hierarquia mundial."Não podia ter trabalhado com um jogador melhor e esta é uma das decisões mais difíceis que tive de tomar. Estou verdadeiramente honrado por ter trabalhado com o Stan, que é um grande jogador de ténis, mas que consegue ser uma pessoa ainda mais fantástica", frisou o sueco.Wawrinka, que foi operado ao joelho esquerdo em agosto, prestou homenagem àquele que, agora, é o seu ex-treinador."Quero agradecer ao Magnus pelos quatro anos maravilhosos que passámos juntos. Ser-lhe-ei eternamente grato pelo trabalho e pelo tempo que despendeu para me fazer progredir e para que eu conquistasse três títulos do Grand Slam. Ele não fazia apenas parte da minha equipa técnica, mas da minha família", destacou o tenista helvético, em comunicado.O nono jogador mundial disse ainda estar concentrado na sua recuperação, pelo que só posteriormente vai refletir sobre quem será o seu próximo treinador.