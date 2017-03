A tenista russa Maria Sharapova recebeu um wildcard para o torneio de Roma, anunciou esta quarta-feira a organização da prova italiana, que se disputa entre 15 e 21 de maio.A antiga líder do ranking mundial, a cumprir ainda uma suspensão de 15 meses, por doping, vai regressar aos courts em abril, no torneio de Estugarda, na Alemanha, entre 24 e 30 de abril, e também já recebeu um convite para o torneio de Madrid, entre 6 e 13 de maio.Inicialmente, Sharapova tinha sido suspensa por dois anos pela Federação Internacional de Ténis (ITF), na sequência do controlo positivo por meldonium, que passou a integrar a lista de produtos proibidas a 1 de janeiro de 2016 e que a russa admitiu ter tomado durante dez anos, no último Open da Austrália.

Autor: Lusa