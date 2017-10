Continuar a ler

Aos 30 anos, Sharapova, que cumpriu uma suspensão de 15 meses por 'doping', disputou o seu sétimo torneio depois do regresso e conquistou o seu primeiro título, depois de ter vencido o seu último em 2015, quando ganhou o torneio de Roma.

A russa Maria Sharapova venceu hoje a final do torneio chinês de Tianjin, a primeira depois de cumprida uma suspensão por 'doping', ao derrotar a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois 'sets'.Antiga número um mundial e atual 86.ª do mundo, a russa assegurou o seu 36.º título do circuito WTA ao bater a atual 102.ª da hierarquia pelos parciais de 7-5 e 7-6 (10/8).