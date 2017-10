Continuar a ler

Hingis projeta conquistar o seu último troféu na final de pares, competindo no torneio com a taiwanesa Yung-Jan Chan.Vinte e três anos depois da sua estreia profissional no circuito mundial, em 1994, e depois de 43 vitórias em singulares e 43 como pares a tenista finalmente encerra a carreira. Foi líder do ranking mundial de singulares 209 semanas e ainda 67 de pares e conquistou, entre outros, 20 torneios do Grand Slam, dos quais sete como singular.