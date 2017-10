O tenista português João Sousa venceu o eslovaco Norbert Gombos, por 6-4 e 6-3, na primeira ronda do qualifying para o Masters 1.000 de Paris.O vimaranense, 60.º do ranking mundial, necessitou de 57 minutos para derrotar o 106.º da hierarquia.Na segunda e última ronda de qualificação para o derradeiro Masters 1.000 da temporada, o número um português vai defrontar o vencedor do embate entre o francês Ugo Humbert, 474.º da hierarquia, e o italiano Thomas Fabianno, 77.º.

Autor: Lusa