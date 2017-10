Continuar a ler

No outro grupo, a espanhola Garbiñe Muguruza, segunda do 'ranking' WTA, estreia-se em WTA Finals ao defrontar a checa Karolina Pliskova, terceira jogadora mundial, a norte-americana Venus Williams, quinta, e a letã Jelena Ostapenko, sétima.



A romena Simona Halep, líder do 'ranking' mundial, vai defrontar a ucraniana Elina Svitolina, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a francesa Caroline Garcia no grupo vermelho do Masters, final do circuito WTA, ditou esta sexta-feira o sorteio.A romena vai defrontar Svitolina, quarta jogadora mundial, Wozniacki, sexta, e Garcia, nona no 'ranking', de acordo com o sorteio levado a cabo em Singapura.

