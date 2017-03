Michelle Larcher de Brito, número um portuguesa e 243.ª colocada do ranking WTA, garantiu esta sexta-feira o regresso às meias-finais de um torneio oito meses depois, ao apurar-se para o top 4 do ITF de Tampa, evento que distribui 14 mil euros em prémios.De forma tranquila, a lisboeta de 24 anos derrotou a Chieh Yu Hsu, do Taipé, atual 369.ª do ranking WTA, por 6-2 e 6-4, em 1h30 de encontro.Nas meias-finais deste sábado, Michelle tem encontro marcado com a japonesa Mari Osaka.

Autor: José Morgado