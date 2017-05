Michelle Brito (231ª WTA) garantiu esta sexta-feira a qualificação para as meias-finais do ITF de Naples, nos Estados Unidos ao bater a canadiana Katherine Sebov (288º) por 0-6, 6-0 e 6-4, num encontro de resultado bizarro em que chegou a estar a perder no 3º set por... 0-4.A portuguesa deverá assim subir algumas posições no ranking WTA mas vai tentar chegar ainda mais longe na prova. Este sábado, defronta a russa Sofia Zhuk, campeã júnior de Wimbledon em 2015.

Autor: José Morgado