Continuar a ler

"Raonic quer aproveitar a pré-época para recuperar e fará o seu regresso aos 'courts' em Brisbane [em janeiro]", precisou a federação canadiana.Apesar de ter alcançado os quartos de final no Open da Austrália e em Wimbledon, o canadiano enfrentou vários problemas ao longo desta época, nomeadamente lesões no pulso esquerdo e mudanças de treinador.Em 2017, Raonic disputou duas finais (em Istambul e Delray), mas não conquistou qualquer título, algo inédito na sua carreira desde 2011.Desde Wimbledon, em julho, o jogador que terminou a época passada na terceira posição do 'ranking' mundial marcou presença em apenas três torneios (Washington, Montreal e Tóquio).