O tenista canadiano Milos Raonic, número três mundial, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Open da Austrália, a decorrer em Melbourne, ao derrotar o espanhol Roberto Bautista por 7-6 (8-6), 3-6, 6-4 e 6-1.Raonic, de 26 anos, fez valer o seu forte serviço e concluiu o encontro com 33 ases para chegar pela terceira vez consecutiva a esta fase do primeiro torneio do Grand Slam, deixando pelo caminho o 14.º jogador do ranking mundial.Nos quartos de final, Raonic vai enfrentar o vencedor do encontro que opõe o espanhol Rafael Nadal, nono da tabela ATP, e o francês Gaël Monfils, sexto.

Autor: Lusa