Ao que Record apurou e ainda que a lisboeta, que vive na Florida desde os nove anos, não queira falar, Michelle não está lesionada e treina-se normalmente mas recusa-se, por enquanto, a competir em qualquer torneio, por mera opção.Amante de animais (a sua outra paixão para além do ténis), Larcher de Brito abriu nos últimos meses, com o seu namorado, um hotel para cães e gatos, precisamente em Bradenton, Florida.Em tempos uma das maiores promessas do ténis mundial, com registos de precocidade a fazerem lembrar algumas das melhores da história, Michelle era apontada como uma futura estrela do ténis.Brilhou nos juniores com 13 anos, somou a sua 1ª vitória WTA aos 14 (e logo em Miami), derrotou tenistas do top 20 aos 15 e estreou-se no top 100... aos 16: a mais jovem a fazê-lo... neste século!Pelo meio houve ainda vitórias contra algumas das maiores estrelas do ténis mundial – Sharapova, Ivanovic e Radwanska, por exemplo –, 25 vitórias na Fed Cup (que não deverá jogar em 2018) e quase um milhão em prémios. Os contratos publicitários, esses, há muito desapareceram...