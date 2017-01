Continuar a ler

O escocês de 29 anos salienta que não está a pensar ainda no final da carreira, mas revela que gostaria de gostaria de experimentar algo relacionado com o treino no futebol quando se retirar. Pode ser que Mourinho e Fergunson lhe possam dar uma ajuda no Manchester United...



Murray encontra-se a preparar a participação no Open da Austrália, o primeiro dos Grand Slams da temporada, torneio no qual se apurou para a final em cinco ocasiões... mas nunca venceu. O escocês de 29 anos salienta que não está a pensar ainda no final da carreira, mas revela que gostaria de gostaria de experimentar algo relacionado com o treino no futebol quando se retirar. Pode ser que Mourinho e Fergunson lhe possam dar uma ajuda no Manchester United...Murray encontra-se a preparar a participação no Open da Austrália, o primeiro dos Grand Slams da temporada, torneio no qual se apurou para a final em cinco ocasiões... mas nunca venceu.

O escocês Andy Murray terminou o ano de 2016 na liderança do ranking ATP e recebeu várias mensagens de parabéns, tendo revelado agora que houve duas que o deixaram especialmente sensibilizado. Ambas de personalidades do mundo do futebol."Recebi uma mensagem de Alex Ferguson e outra de José Mourinho. Foi muito fixe. Vejo muito futebol e eles são duas das pessoas mais respeitadas e dois dos melhores treinadores num dos desportos onde é mais difícil conseguir ter sucesso ao mais alto nível", salientou Murray, citado pelo jornal 'The Times'.