O líder do ranking mundial venceu 12 dos 13 confrontos com Verdasco e vai disputar a sua segunda final do ano, depois do desaire frente ao sérvio Novak Djokovic, em Doha.



O tenista britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, qualificou-se esta sexta-feira para a final do Torneio do Dubai, no qual vai tentar conquistar o 45.º título ATP da sua carreira. Murray superou o francês Lucas Pouille, sétimo cabeça de série, em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1.Na final, o britânico vai medir forças com o veterano espanhol Fernando Verdasco, de 33 anos e 35.º da hierarquia, que superou o holandês Robin Haase por 7-6 (7-5), 5-7 e 6-1.

Autor: Lusa