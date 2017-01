Continuar a ler

Murray defrontará agora nos oitavos de final o alemão Misha Zverev, 50.º da hierarquia.



No torneio feminino, Angelique Kerber, campeã de 2016, venceu facilmente a checa Kristyna Pliskova por 6-0 e 6-4, em apenas 55 minutos.



A número um mundial vai cruzar-se nos oitavos de final com a norte-americana Coco Vandeweghe, 35.ª da classificação mundial. Murray defrontará agora nos oitavos de final o alemão Misha Zverev, 50.º da hierarquia.No torneio feminino, Angelique Kerber, campeã de 2016, venceu facilmente a checa Kristyna Pliskova por 6-0 e 6-4, em apenas 55 minutos.A número um mundial vai cruzar-se nos oitavos de final com a norte-americana Coco Vandeweghe, 35.ª da classificação mundial.

O britânico Andy Murray e a alemã Angelique Kerber, líderes dos rankings masculino e feminino, respetivamente, qualificaram-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.No quadro masculino, Murray venceu o norte-americano Sam Querrey, 32.º do circuito, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 59 minutos.

Autor: Lusa