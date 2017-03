Continuar a ler

Murray, que não jogava qualquer torneio desde que foi afastado na quarta ronda do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' da temporada, pelo alemão Mischa Zverev, marcou encontro nas meias-finais com o vencedor do encontro entre o francês Lucas Pouille e o russo Evgeny Donskoy.



Na outra meia-final estão já o espanhol Fernando Verdasco, que afastou o segundo tenista mais creditado, o francês Gael Monfils, 12.º do 'ranking' mundial, com os parciais de 6-3 e 7-5, e o holandês Robin Haase, que derrotou o bósnio Damir Dzumhur, por 6-2, 4-6 e 6-4.

O tenista britânico Andy Murray, atual número um mundial, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do torneio do Dubai, ao impor-se ao alemão Philipp Kohlschreiber numa longa batalha de três 'sets', marcada pelo longo 'tie break' (20-18) do segundo parcial.Um dia depois da eliminação precoce do suíço Roger Federer, o torneio do Dubai esteve perto de ficar sem a sua principal figura, com o primeiro cabeça de série a ser obrigado a salvar sete 'match points' no 'tie break' do segundo 'set' para se manter 'vivo' e bater o 29.º jogador mundial, pelos parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (20-18) e 6-1, em duas horas e 55 minutos.

Autor: Lusa