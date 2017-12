Rafael Nadal, número um mundial, continua o seu processo de recuperação à lesão no joelho, que o obrigou a cancelar a semana de treinos com o português João Sousa e ainda a abdicar da sua participação no torneio de exibição de Abu Dhabi, que arranca esta quinta-feira.O espanhol de 31 anos tem treinado em courts distantes das atenções do público na sua Academia e ontem apresentou-se ainda algo condicionado de movimentos durante uma sessão de trabalho apenas com Carlos Moya, que agora lidera a sua equipa técnica, depois da saída de Toni Nadal.Entretanto, Rafa não poupa elogios a Moya. "Foi um ano fantástico e fiquei impressionado pelas ideias novas que ele trouxe. Trabalhamos bem e ele formou uma ótima equipa com Toni e o Francis (Roig). Para 2018 já foi ele que fez o meu calendário e programou os treinos", admitiu Nadal, que espera recuperar a tempo de jogar o ATP de Brisbane, para a semana.

Autor: José Morgado