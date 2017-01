Continuar a ler

O espanhol vai disputar um lugar nas meias-finais do primeiro 'major' do ano frente ao canadiano Milos Raonic, número três mundial e o mais bem classificado ainda em competição, que derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut.

O espanhol Rafael Nadal, nono do 'ranking' mundial, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Open da Austrália, ao vencer o francês Gaël Monfils, sexto do mundo, por 6-3, 6-3, 4-6 e 6-4.Nadal assegurou a sua 30.ª presença nos quartos de final de um torneio do 'Grand Slam', após um embate que durou duas horas e 59 minutos.

Autor: Lusa