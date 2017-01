Continuar a ler

Era a final menos provável, mas também a mais desejada, depois da eliminação precoce de Andy Murray e Novak Djokovic e o espanhol não defraudou as expetativas, garantindo que, no domingo, ele e Federer vão reeditar aquela que é uma das mais bonitas rivalidades da história do desporto, naquele que será o seu nono duelo em finais de 'Grand Slam' e o primeiro desde Roland Garros 2011 - o espanhol leva a melhor, com seis triunfos.Nos discursos após as respetivas vitórias nas meias-finais, ambos recordaram um episódio de dezembro passado, quando Nadal inaugurou a sua academia e os dois, lesionados, trocaram umas bolas com os miúdos e reconheceram que aquilo era o melhor a que poderiam aspirar.Um dia depois de o suíço sobreviver a uma batalha com o seu compatriota e amigo Stanislas Wawrinka, foi a vez do espanhol ser colossal para impor-se àquele que em tempos foi considerado o 'bebé Federer', por 6-3, 5-7, 7-6 (7-5), 6-7 (4-7) e 6-4, em quatro horas e 56 minutos."O ano passado foi duro, foi preciso esperar para regressar ao meu melhor nível. Trabalhei muito, nunca ousei sonhar em estar na final do meu segundo torneio da época", assumiu o maiorquino, de 30 anos.O nono cabeça de série foi levado ao limite por Dimitrov, que disputava a sua segunda meia-final do 'Grand Slam' depois de Wimbledon 2014. O búlgaro esteve mesmo perto de superiorizar-se no quinto 'set', dispondo de três pontos de 'break', mas acabou por ver a pressão atraiçoá-lo no nono jogo.O 15.º pré-designado ainda salvou dois 'match-points', quando Nadal servia com 5-4 no marcador, mas a maior experiência de 'Rafa', vencedor de 14 torneios do 'Grand Slam', veio ao de cima."É difícil descrever a minha emoção. O Grigor jogou excecionalmente bem. Foi um grande encontro, estou contente por ter feito parte dele", confessou.Antes da sua primeira final de um 'Grand Slam' desde Roland Garros 2014, quando conquistou o seu nono título na 'catedral' da terra batida, Nadal só quer descansar bem, antes de enfrentar um dia recheado de emoções."É muito especial para nós os dois encontrarmo-nos na final", disse, referindo-se ao seu eterno rival e "fã número um" - as palavras são de Federer -, que estará à procura de reforçar o seu estatuto de recordista de triunfos em 'majors', com um 18.º título.No domingo, os dois antigos número um do ténis mundial vão reeditar, em Melbourne Park, a final de 2009, que acabou com Nadal a levantar o troféu e com o suíço a confessar, em lágrimas, que a derrota o estava a "matar".Este será o 34.º encontro entre ambos, com o espanhol a ter 23 triunfos no confronto direto.