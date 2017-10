Continuar a ler

Hoje, Nadal tem pela frente o sempre muito difícil búlgaro Grigor Dimitrov, nº 8 ATP, ao passo que Federer será desafiado por Richard Gasquet, ex-top 10 e com quem perdeu por apenas duas vezes em... 17 encontros.



Rafa Nadal era um homem feliz com a sua forma. "Estou há vários encontros a jogar a um grande nível e isso dá-me muita confiança", confessou o maiorquino.



Federer está igualmente satisfeito. "Estou contente com a qualidade do meu jogo até ao momento. Deixa-me com boas sensações para o que aí vem", assumiu.



Destaque ainda para Juan Martín Del Potro, que bateu o alemão Alexander Zverev, nº 4 ATP, por 3-6, 7-6(5) e 6-4, no grande encontro do dia, rumo aos ‘quartos’.



Sharapova nos ‘quartos’



Rafael Nadal e Roger Federer continuam a mostrar a razão pela qual têm dominado quase por completo esta época, repartindo entre si os principais títulos. Ontem, no Masters 1000 de Xangai, ambos garantiram um lugar nos quartos-de-final da prova chinesa, depois de triunfos arrasadores, com exibições entusiasmantes.Nadal, nº 1 do Mundo, precisou de apenas 1h04 para derrotar o italiano Fabio Fognini – debaixo de fogo após ter sido multado pela Federação internacional – por 6-3 e 6-1, ao passo que Federer, 2º do ranking ATP, passou ainda menos tempo em court (61 minutos), para derrotar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, por 6-4 e 6-2.

Autor: José Morgado