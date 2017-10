Continuar a ler

Nos oitavos-de-final, Nadal vai defrontar Fabio Fognini, ao passo que Federer será desafiado por Alexandr Dolgopolov.



Em sentido inverso, Dominic Thiem, número sete mundial, somou a terceira derrota seguida na Ásia e sai desta minitemporada sem qualquer vitória, após perder com o sérvio Viktor Troicki, por 6-3, 3-6 e 7-6(5). David Goffin e Kevin Anderson, ambos na luta pelo Masters de Londres, também foram eliminados.



Sharapova avança



Rafael Nadal, número um ATP, e Roger Federer, segundo classificado, entraram ontem com o pé direito no Masters 1.000 de Xangai, ao vencerem em dois sets os compromissos da segunda ronda na prova chinesa.O espanhol de 31 anos atropelou o jovem norte-americano Jared Donaldson, 56º ATP, por 6-2 e 6-1, em 55 minutos, ao passo que o suíço de 36 anos resistiu ao argentino Diego Schwartzman, número 26 mundial e um dos tenistas em melhor forma no momento, por 7-6(4) e 6-4.

Autor: José Morgado