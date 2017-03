Continuar a ler

Nadal, o atual n.º 6 mundial, procura o seu 4.º título no Indian Wells e Federer, 10.º no ranking ATP, tenta chegar ao seu 5.º tento no torneio."Para mim, o grande desafio continua a ser defrontar o Nadal", disse Roger Federer numa primeira abordagem ao encontro.Já Nadal, considera que o facto de defrontar o siuço numa fase tão prematura do torneio não é algo positivo, "É a parte negativa do sorteio, porque os melhores jogadores saem do torneio mais cedo e, neste caso, apenas um de nós chegará até às meias-finais", disse.A última vez que os dois tenistas se defrontaram tão cedo num torneio foi em 2004 na terceira ronda do Miami Masters quando Nadal, de apenas 17 anos, venceu Roger Federer.