O tenista espanhol fará a sua primeira partida oficial do ano quarta-feira, no torneio de exibição Tie Break Tens, frente ao francês Lucas Pouille.



Rafael Nadal começou 2018 com uma derrota, na primeira jornada do Kooyong Classic, em Melbourne, frente ao francês Richard Gasquet, por 6-4 e 7-5.O tenista espanhol desvalorizou o resultado, lembrando que esta "não era uma partida oficial" mas sim "um teste e um bom treino". Nadal, que na última temporada venceu dois Grand Slam, Roland Garros e o US Open, prepara-se para o Open da Austrália, a disputar entre 15 e 28 de janeiro.