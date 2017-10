Rafael Nadal deixou uma mensagem de solidariedade às vítimas dos incêndios em Espanha mas também em Portugal, sublinhando o "horror e a impotência" perante um cenário tão devastador na península ibérica, com dezenas de mortos e inúmeros estragos materiais."Lamento o que aconteceu na Galiza, Astúrias e Portugal... Horror e impotência... Todo o meu apoio vai para os familiares das vítimas", afirmou o tenista espanhol, número 1 do ranking mundial, através do Twitter.