Na final, o jogador espanhol, que está a cumprir o primeiro torneio desde o desaire com o suíço Roger Federer na final do Open da Austrália, vai encontrar o norte-americano Sam Querrey, que surpreendeu nas meias-finais.



Querrey superou o australiano Nick Kyrgios, sexto cabeça de série e 'carrasco' do sérvio Novak Djokovic, em três 'sets', pelos parciais de 3-6, 6-1 e 7-5.



O espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça de série, qualificou-se para a final do torneio de Acapulco, no México, ao bater nas meias-finais o croata Marin Cilic, terceiro.Nadal bateu Cilic em dois curtos 'sets', pelos expressivos parciais de 6-1 e 6-2, mantendo o seu registo perfeito na prova mexicana, que já arrebatou em duas ocasiões (2005 e 2013), com 14 vitórias em 14 jogos.

