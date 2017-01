Continuar a ler

"Estou muito feliz por estar nos quartos de final de um 'Grand Slam' depois de dois anos de ausência. É muito especial para mim, sobretudo aqui na Austrália, onde me sinto um bocadinho em casa", reconheceu o nono cabeça de série.O alívio de Nadal, que na ronda anterior já tinha sido levado ao limite pelo jovem alemão Alexander Zverev, é ainda mais compreensível tendo em conta as sucessivas lesões que o impediram de exibir-se ao mais alto nível nos últimos meses.'Dono' de 14 títulos do 'Grand Slam', o espanhol, de 30 anos, terá pela frente, na próxima ronda, o canadiano Milos Raonic.Jogador mais bem cotado no 'ranking' ATP ainda em competição, o número três mundial superou, não sem um pequeno susto, o espanhol Roberto Bautista Agut, 13.º cabeça de série, pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6, 6-4 e 6-1."Tive muita sorte por ter passado hoje, porque houve alguns momentos em que as coisas não estavam fáceis para o meu lado. Por isso, estou feliz por ter conseguido qualificar-me", disse Raonic, após apurar-se, pelo terceiro ano consecutivo, para os quartos de final em Melbourne Park.A oitava jornada do primeiro 'major' da temporada ficou marcada pelo final da caminhada gloriosa do uzbeque Denis Istomin. Responsável por um dos maiores 'escândalos' do torneio, ao eliminar o seis vezes campeão Novak Djokovic na segunda ronda, o 117.º jogador mundial acabou por cair diante do búlgaro Grigor Dimitrov.O 15.º pré-designado derrotou Istomin, por 2-6, 7-6 (7-2), 6-2 e 6-1, para marcar encontro nos 'quartos' com o belga David Goffin (11.º), que contrariou o favoritismo do austríaco Dominic Thiem, número oito mundial, para se impor por 5-7, 7-6 (7-4), 6-2 e 6-2.No quadro feminino, Serena Williams continua a passear-se com o recorde de 'Grand Slams' em mente. A norte-americana, número dois mundial, venceu a checa Barbora Strycova, por 7-5 e 6-4, e agora terá pela frente a tenista sensação desta época, a britânica Johanna Konta, que despachou a russa Ekaterina Makarova, por 6-1 e 6-4."Não tenho absolutamente nada a perder neste torneio. Tudo o que acontecer aqui é um bónus para mim. Obviamente, estou aqui para ganhar", disse Williams, que procura na Austrália o seu 23.º título 'major', o que lhe permitiria superar o recorde de Steffi Graf e destronar outra alemã, Angelique Kerber, da liderança do 'ranking' mundial.Nos outros encontros dos oitavos de final, a veterana croata Mirjana Lucic-Baroni derrotou a 'qualifier' norte-americana Jennifer Brady, por 6-4 e 6-2, para atingir os primeiros quartos de final de um 'Grand Slam' em 18 anos, enquanto a checa Karolina Pliskova, quinta cabeça de série, bateu a australiana Daria Gavrilova, por duplo 6-3.