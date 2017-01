Continuar a ler

"Decidi virar uma página, depois de uma longa carreira, com altos e baixos", escreveu Petrova numa carta publicada pela Associação das Tenistas Profissionais (WTA).Para além dos problemas físicos, a carreira de Petrova ficou também marcada pela morte da mãe, em 2013."Quando perdi a minha mãe, fiquei emocionalmente em baixo. Mesmo nos momentos em que consegui jogar, a lesão na anca condicionou-me durante parte significativa do ano [de 2013]. Preferi dar um tempo para recuperar física e emocionalmente", explicou Petrova.Em janeiro de 2014, a russa voltou à competição, mas a experiência durou poucos meses, por se sentir "inútil"."Foi doloroso, porque me sentia inútil. A jogadora que cheguei a ser não estava ali", lamentou.Agora, Petrova quer dedicar-se a ações de beneficência, prometendo nunca ficar longe dos courts: "O meu coração estará sempre lá".