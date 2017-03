"Infelizmente, não estou em condições de jogar hoje. Após uma noite passada em branco por estar doente, não tenho mais forças para jogar frente a um grande campeão como Roger. Teria de estar no meu melhor para ter uma hipótese. Não tomo esta decisão de ânimo leve. Neste momento, pensamos que se trata de uma intoxicação alimentar e rezo para que não seja nada de mais", revelou Kyrgios numa mensagem publicada no Twitter.



Desta forma, Federer terá um dia extra de descanso antes de jogar as meias-finais, onde defrontará o vencedor do encontro entre o norte-americano Jack Sock e o japonês Kei Nishikori, a disputar na noite desta sexta-feira.



Recorde-se que Nick Kyrgios confirmou ainda esta semana a presença no Estoril Open deste ano, que vai disputar-se entre 29 de abril e 4 de maio. O jovem australiano, de 21 anos, já participou no principal torneio português nos dois anos anteriores, perdendo na final em 2015 e caindo nas meias-finais em 2016.

Depois de afastar o sérvio Novak Djokovic (2.º do ranking mundial) nos oitavos-de-final do torneio de Indian Wells, o australiano Nick Kyrgios (16.º do lista ATP) anunciou esta sexta-feira a ausência no encontro com o suíço Roger Federer devido a doença. Desta forma, o veterano tenista helvético, de 35 anos, segue para as meias-finais da prova norte-americana.