O tenista australiano foi multado em cerca de 18 mil euros, prémio da primeira ronda, por não se ter apresentado a um médico para ser examinado.Segundo as regras do ATP, um jogador é obrigado a ser visto por um fisiatra se estiver lesionado, e devido à sua conduta antidesportiva foi também penalizado em mais oito mil euros.O jogador pediu desculpa horas depois, através da rede social twitter, explicando que durante o encontro estava com dores de estômago e no ombro.Kyrgios recebeu um aviso durante o 12º jogo do primeiro 'set' após ter atirado duas bolas para fora do recinto.Durante o 'tie-break', foi penalizado com a perda de um ponto por uso de linguagem imprópria.No Masters de Xangai, o tenista, 21.º do 'ranking' ATP e que no domingo tinha perdido na final do torneio de Pequim frente ao espanhol Rafael Nadal, retirou-se também da categoria de pares.