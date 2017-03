Continuar a ler

É a primeira vez que um campeão defende o título no Clube de Ténis do Estoril. O francês Richard Gasquet ganhou a primeira edição em 2015, mas não defendeu o título em 2016, devido a uma lesão.O triunfo acabou por pertencer a Nicolas Almagro, o único jogador entre os inscritos em 2016 que chegou a figurar no top 10 ATP (9º em maio de 2011).Na final, Almagro bateu o seu compatriota Pablo Carreno Busta, que muito provavelmente vai chegar a Portugal no top 20 mundial. Busta, de 25 anos, é o mais novo dos tenistas espanhóis a figurar na elite e perfila-se como claro candidato à vitória. Embora sem a pujança de outros tempos, a Espanha conta com 5 jogadores no top 30 mundial, tal como a França.O efeito mediático desta edição gira em redor de Juan Martín del Potro (32º) – o único vencedor de um torneio do Grand Slam (US Open em 2009) a jogar no Millennium Estoril Open –, mas tanto quanto Record conseguiu apurar o quadro principal de 28 jogadores terá a presença de nomes interessantes como o francês Benoit Paire (39º na lista ATP), o russo Mikhail Youzhny (ex- nº 8 ATP em 2008) e o britânico Kyle Edmund, antigo parceiro de Frederico Silva no escalão júnior. Juntos conquistaram dois títulos do Grand Slam em juniores (Roland Garros e US Open).