O momento de menor fulgor de forma de Novak Djokovic, que não ganhava tão poucos pontos ATP nos dois primeiros meses da época desde 2006, é uma das histórias mais intrigantes dos últimos tempos no ténis mundial, para a qual o próprio sérvio parece ter explicação. É que aos 29 anos e com um filho pequeno (diz-se que pode estar outro a chegar), a carreira deixou de ser a prioridade do atual número dois mundial.

"O ténis era a minha prioridade antes de nascer o meu filho. Agora é exatamente o oposto. Estou numa fase em que quero ser o melhor pai, marido e jogador possível e isso nem sempre é fácil", admitiu em entrevista ao canal sérvio ‘RTS’, onde garantiu não lhe passar pela cabeça imitar a sua amiga de infância (e até uns meses mais nova), Ana Ivanovic, que se retirou em dezembro. "Quero continuar a jogar e ainda sonho ser número um mundial novamente. Vou trabalhar para isso", garantiu.

‘Dieta’ posta em causa

Na Sérvia, continuam a procurar-se as razões pelas quais o sérvio baixou de rendimento. O diário ‘Kurir’ garante que tudo se resume a uma questão física, apresentando várias fotos de Djokovic ao longo dos últimos anos, onde é notória a perda de algum peso e massa muscular. Segundo a mesma publicação, a famosa dieta sem glúten que o vencedor de 12 títulos do Grand Slam adotou em 2010... não resulta mais.

Nikola Pilic, treinador fundamental no início da carreira do sérvio, alerta: "É preciso que ele volte a ser a pessoa que era. Há qualidades que perdeu..."

Autor: José Morgado