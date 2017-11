Continuar a ler

"Não vejo a necessidade de estar a alterar uma coisa que funciona bem. Entendo que se façam testes, mas acho que, no geral, as coisas devem manter-se como estão", confessou Roger Federer diretamente das ATP Finals de Londres.Rafael Nadal também não adorou e deixou outro tipo de sugestões. "Não creio que as pessoas continuem a gostar de ténis se quisermos reduzir a duração dos encontros e pontos. Preferia aumentar a rede. Os jogadores estão cada vez mais altos e a rede continua a ter a mesma altura", lembrou o maiorquino de 31 anos.De todas as regras testadas em Milão, há apenas uma que é apoiada por todos e que os jogadores gostariam de ver já implementada: o vídeo-árbitro (no ténis chama-se Olho de Falcão) automático em todas as linhas, sem necessidade de juízes de linha como hoje em dia acontece. Mas colocar esse sistema em todos os courts de todos os torneios acarreta custos incomportáveis, pelo que a medida dificilmente avançará.