A primeira edição do NextGen Finals, um torneio com o qual a ATP replica o formato do Masters mas para tenistas com menos de 21 anos, está a ser aproveitada para testar possíveis alterações às regras do ténis tal e qual as conhecemos agora. E prometem uma autêntica revolução no jogo tal o qual o conhecemos atualmente.

A ideia é dar mais velocidade espetacularidade ao jogo, evitando tempos mortos, imitando algumas alterações já aplicadas noutras modalidades, como o voleibol. Os testes prolongam-se até este sábado, dia em que termina o torneio que se está a disputar em Milão e que conta com craques como Alexander Zverev, Dennis Shapovalov ou Borna Coric.

- Os encontros são à melhor de cinco sets, mas cada set é ganho pelo primeiro jogador a chegar aos quatro jogos (se estiver 3-3, joga-se tie break).- Os jogos não têm vantagens. Chegados aos 40-40, vence o jogo o primeiro jogador a fazer ponto.- O período de aquecimento é de 5 minutos exatos desde que o jogador entre no court até ao primeiro ponto.- Desaparecem os juízes de linha em court. Todas as bolas fora são julgadas pelo Olho de Falcão.- Os jogadores podem receber instruções dos treinadores entre sets.- Deixa de haver repetição de serviço caso a bola toque na rede. Se cair 'dentro', joga-se o ponto normalmente.- Só é permitido um desconto de tempo para a assistência médica por jogador.- O tempo entre pontos não pode superar os 25 segundos. E é cornometrado.- Desaparecem as linhas de pares.- O público pode movimentar-se livremente nas bancadas laterais.