Dudi Sela, 75.º jogador mundial, lembrou que começou bem a temporada, com a conquista do 'challenger' de Camberra, Austrália, e a presença nas meias-finais de Chennai, Índia, mas reconheceu que a terra batida do Clube Internacional de Foot-Ball (CIF), em Lisboa, será um desafio maior."Claro que terra batida é diferente, mas tive uma boa semana de treino em terra em Israel. Gosto mais de jogar em piso rápido, mas penso que também posso jogar bem em terra", analisou.Já o capitão Eyal Ran manifestou-se contente pelas condições que encontrou no CIF, onde Portugal e Israel se vão defrontar entre sexta-feira e domingo, na primeira eliminatória do Grupo I da zona euro-africana da Taça Davis."Estamos muito competentes por estar aqui, as condições são ótimas. Ansiamos sempre jogar a Davis, representar o nosso país. Ao ser em terra, Portugal tem vantagem. Vão ser encontros interessantes e difíceis, estamos desejosos de começar", disse o selecionador israelita.Além de Sela, Eyal Ran convocou Jonathan Erlich, 49.º do 'ranking' de pares, Amir Weintraub (236.º) e Edam Leshem (401.º).A seleção portuguesa, capitaneada por Nuno Marques, é composta por João Sousa (41.º), Gastão Elias (76.º), Pedro Sousa (192.º) e Frederico Silva (355.º).