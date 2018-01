Continuar a ler

O sorteio para o torneio, que decorre entre 15 e 28 de janeiro, colocou no caminho do líder da hierarquia mundial, o espanhol Rafael Nadal, o dominicano Víctor Estrella Burgos, atual 81.º classificado do 'ranking' ATP.No caminho de Nadal poderão passar nomes como o argentino Diego Schwartzman, 24.º favorito, o norte-americano John Isner, 16.º pré-designado, e o croata Marin Cilic, sexto favorito.O suíço Roger Federer vai iniciar a defesa do título frente ao esloveno Aljaz Bedene, 51.º da hierarquia, podendo depois ter encontro complicados com o francês Richard Gasquet, o canadiano Milos Raonic, o argentino Juan Martin del Potro e o belga David Goffin.O sorteio não foi favorável ao sérvio Novack Djokovic, que regressa à competição após seis meses de ausência devido a lesão, e poderá encontrar na segunda ronda o francês Gael Monfils, recente vencedor do torneio de Doha.Djokovic, campeão por seis vezes no Open da Austrália, cinco das quais nos últimos sete anos, vai estrear-se na edição de 2018 frente ao norte-americano Donald Young.No mesmo quarto do quadro de 'Djoko' estão os irmãos Zverev, Alexander e Mischa, o suíço Stan Wawrinka, campeão de 2014, e o austríaco Dominic Thiem, o número cinco do mundo, enquanto Federer está na mesma metade, podendo haver um confronto entre ambos nas meias-finais.No quadro feminino, no qual a grande ausente é Serena Williams, a campeã em título, que decidiu fica de fora, quatro meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, num torneio em que soma sete finais ganhas.A romena Simona Halep, finalista vencida em Roland Garros em 2017 e 2014 e a quem ainda falta ganhar um Grand Slam, será a primeira cabeça de série no quadro feminino em Melbourne, e defrontará na primeira ronda a australiana Destanee Aiava, que recebeu um 'wild card'.Halep está na mesma metade do quadro da espanhola Garbine Muguruza, terceira no 'ranking' WTA e campeã de Wimbledon.A espanhola teve um sorteio difícil, num torneio em que terá na sua metade do quadro as antigas campeãs em Melbourne Maria Sharapova e Angelique Kerber, e Madison Keys, finalista do US Open em 2017.O sorteio definiu ainda que Venus Williams, finalista derrotada em 2003 e 2017, pela sua irmã Serena, será a quinta pré-designada e inicia o primeiro torneio do Grand Slam do ano diante da suíça Belinda Bencic, que venceu a Taça Hopman, com Roger Federer.