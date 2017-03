Pedro Sousa foi esta quarta-feira afastado na primeira ronda do Challenger de Shenzhen, na China, após perder 2-0 com o cazaque Aleksandr Nedovyesov.Em uma hora e quatro minutos, o português, 196.º do ranking ATP, foi derrotado pelos parciais de 6-4 e 6-0 por um jogador classificado 10 lugares acima na classificação mundial.

Autor: Lusa