Continuar a ler

Por seu turno, Safwat disputa pela segunda vez o qualifying deste 'major', depois de ter sido eliminado logo à primeira na edição de 2014.



No quadro principal estarão outros dois portugueses, João Sousa, 43.º do ranking, e Gastão Elias, 81.º. Por seu turno, Safwat disputa pela segunda vez o qualifying deste 'major', depois de ter sido eliminado logo à primeira na edição de 2014.No quadro principal estarão outros dois portugueses, João Sousa, 43.º do ranking, e Gastão Elias, 81.º.

O português Pedro Sousa, classificado em 189.º lugar no ranking mundial, vai defrontar o egípcio Mohamed Safwat, 196.º da hierarquia, na primeira ronda do torneio de qualificação do Open da Austrália, anunciou esta terça-feira a organização.Esta será a primeira vez que o terceiro português mais cotado no ranking marca presença no primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.

Autor: Lusa