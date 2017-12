O português Pedro Sousa, 126.º do ranking mundial de ténis, desistiu hoje no primeiro set da primeira ronda do qualifying em Doha, frente ao sueco Elias Ymer, número 142 do mundo.Pedro Sousa perdia por 4-2, após 27 minutos, quando abandonou o encontro.Este era o primeiro torneio do tenista de Lisboa desde que disputou o Challenger de Roma, em setembro, e de ter sofrido uma lesão no pulso esquerdo.

Autor: Lusa