Continuar a ler

O momento chave aconteceu no segundo set quando no tie-break, Pedro Sousa esteve a vencer por 6-4, mas o russo consegui recuperar e fechar com 8-6. Pedro Sousa confirmou que foi o momento em que o encontro se decidiu. «Sim foi o momento chave. Ele aí jogou os ‘matchs-points’ melhor do que eu. O momento da viragem foi aí. Depois foi dificil reagir, ele jà estava muito por cima. As bolas dele estavam a entrar todas. Eu fui um bocado abaixo e ele subiu. Aí já era demasiado complicado. Devia ter fechado o segundo set mas não consegui», analisou o tenista luso.



A diferença, além do momento decisivo no tie-break, também pode ter sido na experiência dos dois atletas, visto que Teymuraz Gabashvili já foi 43° mundial, há um ano em fevereiro de 2016. «Ele conhece bem este torneio, já disputou várias vezes o quadro principal e já passou várias rondas. Sabe tudo sobre o jogo aqui, tem mais experiência do que eu nesse aspecto. Obviamente que isso o ajudou um bocadinho», sintetizou o atleta português.



Pedro Sousa sai do torneio olhando para o lado positivo, tendo ultrapassado duas rondas nas qualificações para o quadro principal do torneio parisiense, Roland-Garros. «É duro perder na última ronda, mas não posso olhar para estas qualificações somente pelo lado negativo, visto que cheguei à última ronda, e é o maior torneio de terra batida do mundo. O meu objectivo era chegar ao quadro principal, não consegui, mas não foi negativo», realçou.



O tenista português de 28 anos, que ocupa actualmente o 155° lugar, vai agora virar-se para outros objectivos, ele que até tem feito uma boa temporada, tendo atingido a sua melhor classificação de sempre no 15 de maio, o lugar 154. «Comecei bastante mal a temporada, mas sabia que, com o tempo, os resultados iam começar a aparecer. Tem sido uma grande temporada na terra batida. Agora vou jogar inter-clubes neste fim-de-semana, depois vou fazer um Challenger na Itália, e vou ainda fazer um Challenger em Lisboa, que é a primeira vez que é organizado. São esses os próximos desafios», concluiu Pedro Sousa.



O quadro principal de Roland Garros começa no domingo com dois tenistas portugueses, João Sousa e Gastão Elias. Nesta sexta-feira, os dois atletas vão ficar a conhecer os seus adversários no sorteio que vai decorrer em Paris. O momento chave aconteceu no segundo set quando no tie-break, Pedro Sousa esteve a vencer por 6-4, mas o russo consegui recuperar e fechar com 8-6. Pedro Sousa confirmou que foi o momento em que o encontro se decidiu. «Sim foi o momento chave. Ele aí jogou os ‘matchs-points’ melhor do que eu. O momento da viragem foi aí. Depois foi dificil reagir, ele jà estava muito por cima. As bolas dele estavam a entrar todas. Eu fui um bocado abaixo e ele subiu. Aí já era demasiado complicado. Devia ter fechado o segundo set mas não consegui», analisou o tenista luso.A diferença, além do momento decisivo no tie-break, também pode ter sido na experiência dos dois atletas, visto que Teymuraz Gabashvili já foi 43° mundial, há um ano em fevereiro de 2016. «Ele conhece bem este torneio, já disputou várias vezes o quadro principal e já passou várias rondas. Sabe tudo sobre o jogo aqui, tem mais experiência do que eu nesse aspecto. Obviamente que isso o ajudou um bocadinho», sintetizou o atleta português.Pedro Sousa sai do torneio olhando para o lado positivo, tendo ultrapassado duas rondas nas qualificações para o quadro principal do torneio parisiense, Roland-Garros. «É duro perder na última ronda, mas não posso olhar para estas qualificações somente pelo lado negativo, visto que cheguei à última ronda, e é o maior torneio de terra batida do mundo. O meu objectivo era chegar ao quadro principal, não consegui, mas não foi negativo», realçou.O tenista português de 28 anos, que ocupa actualmente o 155° lugar, vai agora virar-se para outros objectivos, ele que até tem feito uma boa temporada, tendo atingido a sua melhor classificação de sempre no 15 de maio, o lugar 154. «Comecei bastante mal a temporada, mas sabia que, com o tempo, os resultados iam começar a aparecer. Tem sido uma grande temporada na terra batida. Agora vou jogar inter-clubes neste fim-de-semana, depois vou fazer um Challenger na Itália, e vou ainda fazer um Challenger em Lisboa, que é a primeira vez que é organizado. São esses os próximos desafios», concluiu Pedro Sousa.O quadro principal de Roland Garros começa no domingo com dois tenistas portugueses, João Sousa e Gastão Elias. Nesta sexta-feira, os dois atletas vão ficar a conhecer os seus adversários no sorteio que vai decorrer em Paris.

Pedro Sousa, único representante português na fase de qualificação para o quadro principal, foi eliminado pelo russo Teymuraz Gabashvili em três sets, com os parciais de 6-4, 6-7 (6-8) e 2-6, em 2h 11’, na última ronda que dá acesso ao quadro principal do torneio. No fim do encontro, Pedro Sousa falou em entrevista exclusiva a Record, apesar da decepção que o levou a ficar cerca de 20 minutos no banco dentro do terreno de jogo, com uma toalha por cima da cabeça, mas com o apoio dos seus familiares e do seu treinador.Na análise do encontro, o tenista luso mostrou-se desiludido pelo resultado final. «Obviamente que é bastante difícil perder assim, ainda para mais na última ronda de apuramento. É a vida. Só não acontece a quem não joga ténis. Agora há que seguir em frente. O jogo foi um jogo difícil, eu já sabia que ele era um grande jogador. Ele é um jogador que tem muitos altos e baixos que só pontua com ‘winners’, pontos directos, mas também faz muitas faltas. Eu tive as minhas oportunidades, não as concretizei, e no fim ele foi mais forte», admitiu o atleta.

Autor: Marco Martins