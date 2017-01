Continuar a ler

Safwat disputa pela segunda vez o 'qualifying' deste 'major'. Em 2014, tinha sido afastado logo na primeira eliminatória.



No quadro principal do Open da Austrália vão estar os portugueses João Sousa, 43.º do 'ranking', e Gastão Elias, 81.º. Safwat disputa pela segunda vez o 'qualifying' deste 'major'. Em 2014, tinha sido afastado logo na primeira eliminatória.No quadro principal do Open da Austrália vão estar os portugueses João Sousa, 43.º do 'ranking', e Gastão Elias, 81.º.

Pedro Sousa, 189.º lugar no 'ranking' mundial, foi esta quarta-feira eliminado na primeira ronda do torneio de qualificação para o Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.Na sua estreia absoluta em Melbourne, Pedro Sousa perdeu com o egípcio Mohamed Safwat, 196.º da hierarquia, em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-4, em uma hora e 30 minutos.

Autor: Lusa