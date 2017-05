Continuar a ler

Este foi o sétimo 'challenger' que Pedro Sousa disputou este ano, tenho já vencido uma competição desta categoria, em Francavilla, Itália.



O tenista português Pedro Sousa, número 154 do mundo, foi eliminado esta sexta-feira na segunda ronda do torneio 'challenger' (segundo escalão) de Bordéus, França.O número três português perdeu com o francês Maxime Janvier, jogador proveniente do torneio de qualificação e classificado na posição 293 da hierarquia, em três 'sets', pelos parciais de 6-7 (2-7), 6-4 e 6-2, em duas horas e 14 minutos.

Autor: Lusa