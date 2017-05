O português Pedro Sousa qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do torneio challenger de Bordéus, em França, ao vencer o francês Gleb Sakharov, por duplo 6-4.Pedro Sousa, que ocupa esta semana a melhor posição de sempre no ranking, o 154.º lugar, necessitou de uma hora e 15 minutos para bater o 211.º jogador da hierarquia mundial, naquele que foi o seu terceiro triunfo frente ao gaulês, depois das vitórias em Poznan e Scheveningen, no ano passado.O português vai disputar um lugar nos quartos de final frente ao qualifier francês Maxime Javier, 293.º do 'ranking, que beneficiou da desistência do norte-americano Frances Tiafoe.

Autor: Lusa