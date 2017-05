Continuar a ler

Na próxima ronda, Sousa, que tenta estrear-se no quadro principal de um torneio do 'Grand Slam', vai defrontar o canadiano Steven Diez, 180.º do mundo, que afastou esta segunda-feira o eslovaco Lukas Lacko, por 6-4, 6-2.



Esta será a segunda vez que os dois tenistas se vão encontrar, depois de Diez ter batido Pedro Sousa, por 2-6, 6-4, 6-3, na final de um 'future' em Espanha em 2012.





Na próxima ronda, Sousa, que tenta estrear-se no quadro principal de um torneio do 'Grand Slam', vai defrontar o canadiano Steven Diez, 180.º do mundo, que afastou esta segunda-feira o eslovaco Lukas Lacko, por 6-4, 6-2.Esta será a segunda vez que os dois tenistas se vão encontrar, depois de Diez ter batido Pedro Sousa, por 2-6, 6-4, 6-3, na final de um 'future' em Espanha em 2012.

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se esta manhã para a segunda ronda da fase de qualificação de Roland Garros , segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao derrotar o australiano Andrew Whittington.O número três português e 155.º do mundo afastou o australiano, 178.º do 'ranking', por 6-4, 6-1, em 58 minutos, qualificando-se pela segunda vez na carreira para a segunda ronda do 'qualifying' de um 'major'.

Autor: Lusa